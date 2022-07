أبو جناح يبحث مع السفير الجزائري استئناف رحلات النقل الجوي بين البلدين

ليبيا – استقبل نائب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح، أمس الخميس، السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها، تسهيل إجراءات الشركات الجزائية العاملة في ليبيا، واستئناف رحلات النقل الجوي بين البلدين، فضلًا عن توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب خصوصًا المتعلقة بالصحة والطاقات المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الثنائي والاستثمار بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير عن دعم بلاده لجهود الحكومو في تعزيز السلام و الاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

بدوره، ثمن أبو جناح موقف جمهورية الجزائر الداعم والمساند للشعب الليبي.

