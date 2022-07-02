المريمي: البرلمان ضد التخريب وجلسات المجلس يمكن عقدها في أي مدينة ليبية 

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن مجلس النواب بإمكانه عقد جلساته في أي مدينة ليبية ولديه عديد القاعات الممكن استعمالها في طبرق ولكنه ضد التخريب وأعمال العنف والخروج عن القانون.

واضاف «المريمي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن «الحرس القائمين على حماية مقر النواب تحلو بالصبر وضبط النفس ولم يقابلوا المحتجين بالعنف إيمانا منهم بحقهم في التظاهر وتحسين الأوضاع المعيشة وإجراء الانتخابات».

ولفت بقوله «مدراء الإدارات في مجلس النواب يحتفظون بنسخ إلكترونية لكل أعمالهم داخل البرلمان والحرق والتخريب والعبث بما هو موجود لا يشكل شيء».

واختتم قائلا، «عدد من المدن ومنها طبرق ودرنة والبيضاء تتجهز اليوم لإلقاء بيانات تؤكد فيها أنها ضد ما حدث ليل الجمعة من تخريب وعبث لا يمثل إلا من قام به».