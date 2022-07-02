وزارة الداخلية تعلن تفاصيل مظاهرة ميدان الشهداء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن المنظمين للمظاهرة التي أقيمت أمس الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس كان لديهم موافقة وأنها لم تخلف وفيات أو جرحى.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين في بيان مصور أن وزارة الداخلية منحت الموافقة بإقامة تظاهرة أمس الجمعة بميدان الشهداء من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة العاشرة ليلا.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لإعداد وتنفيذ وتنسيق خطة مشتركة حسب المكان والزمان الذي جرى الموافقة عليه لإقامة المظاهرة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المكونات الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية بالتأمين تواجدت في ميدان الشهداء حيث جرت المظاهرة في ظروف أمنية جيدة وتعاملت وزارة الداخلية بكل مهنية لحماية المتظاهرين.

ونفت الوزارة وقوع أي أصابات أو وفيات خلال المظاهرات والأحداث التي صاحبتها داعية إلى الابتعاد عن نشر الأخبار الكاذبة التي تهدف لخلق البلبلة وتأجيج الرأي العام.

وأكدت الوزارة أنها مع التظاهر السلمي للمواطنين للتعبير عن مطالبهم وهذا حق طبيعي تنص عليه كافة التشريعات المحلية لكن الوزارة ضد أن تتحول المظاهرات من السلمية إلى شغب واعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة