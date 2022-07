دردور يتسائل: لماذا الصراخ ضد الغزو التركي المسلم الذي حضر لطرد الروس من العاصمة ؟

ليبيا – تساءل المحلل السياسي فرج دردور عن الغرض من اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في محادثات جنيف بأن يكون مقر الشيوخ بمدينة سبها، والبرلمان في بنغازي.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “عمليًا هذان الجسمان سيتم توظيفهما جهويًا لابتزاز الحكومات في طرابلس، وليس لخدمة الدولة وازدهارها، وسوف يتسببان في ترسيخ مبدأ المحاصصة القبلي (وقرعة المربوعة)، وسيضرب بمبدأ الكفاءة عرض الحائط، وهكذا ستعود ليبيا لحكم البدو ولن تتقدم خطوة واحدة على كل الأصعدة، وستتوسع دائرة الفساد، وستحمي المناطق المفسدين فيها، وذلك باثارة نعرة انتماء الفاسدين لجغرافيتهما”.

وأردف:”يضعون أدوات العرقة بأيديهم، ثم يعاني الشعب منها ويلات الانقسام لسنوات طويلة بسببها”.

وأوضح أن جميع دول العالم تتجمع في عواصمها كل السلطات الهرمية، ويعتبرونها رأس الدولة التي تصدر منها سياساتها، متسائلًا: “فكيف لمجتمع قبلي ما زال الكثير منه يحتكم إلى هذا السلوك؟ ”.

وأضاف: “أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، ولا يؤمنون بالدولة إلا في حدود قبائلهم، أن تنزع جسمًا هرميًا من العاصمة وتسلمه بين أيدي من سيعطله ويجعله أداة للعرقلة والابتزاز، وتجعل الحكومات رهينة للمحاصصة والترضيات، ولا أحد يستطيع ردع الفساد، لأنه سيكون بالمحاصصة، مثلما يفعل مجلس نواب الآن، ولكم في حكومة محمد صوان بقيادة فتحي باشاآغا خير مثال سيء ،أضف إلى لك ستتحول تبعية مجلس الشيوخ إلى فرنسا بحكم موقعه في فزان وسوف تستمر تبعية مجلس النواب إلى مصر مثلما يحصل الآن في طبرق”.

دردور ختم منشوره بالقول: “استمعوا إلى هذا الاعرابي البدوي، الذي يقع تحت حماية الفاغنر الروس الملحد، ويصرخ بالغزو التركي المسلم الذي حضر لطرد الملحدين من العاصمة، وهذا الجاهل نفسه سيكون حاضرًا في قرعة محاصصة الوزراء، وتخيل، ماذا سيكون عليه حال البلاد؟”.

