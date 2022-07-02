ربيعة: نحن في انعقاد دائم ومستمر عبر تقنية «زوم»

أكدت عضو مجلس النواب “ربيعة أبوراس”، أن أعضاء مجلس النواب في انعقاد مستمر ودائم عبر تقنية “زوم” منذ انتهاء جلسات القاهرة وجنيف.

وقالت “أبوراس”، في تصريحات متلفزة رصدتها «الساعة24»، السبت، إن البرلمان يعمل على التجهيز لعقد جلسة للخروج من مأزق القوة القاهرة الذي تسبب فيه جملة من الأسباب والعراقيل.

وأضافت، «أن كل هذه الإخفاقات تتحملها الحكومات التي تملك المال وأدوات التنفيذ والمؤسسات وأيضا الأطراف التي تملك السلاح وتقع تحت سلطتها المواقع النفطية وجزءاً كبيراً من القواعد العسكرية والحدودية.