انتخاب أسماء الخوجة عضواً بلجنة التعليم لبرلمان عموم افريقيا

أعلن مجلس النواب انتخاب عضو مجلس النواب العضو في برلمان عموم افريقيا أسماء الخوجة عضواً بلجنة التعليم لبرلمان عموم افريقيا. وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الأفريقي شاركوا في أعمال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الخامس للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب افريقيا. وأدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة اليمين القانونية ممثلةً لمجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي.

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