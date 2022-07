 القماطي: مزدوجو الجنسية لا يجب أن يترشحوا للرئاسة إلا بعد التنازل عنها

ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا إن مزدوجي الجنسية لا يجب أن يترشحوا للرئاسة إلا بعد التنازل عنها مسبقًا.

القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، أضاف: “آلاف الليبيين وأنا منهم يحملون جنسية أخرى اضطررنا لها أيام كانت سفارات القذافي تلاحق المعارضين، وأقول إن مزدوجي الجنسية لا يجب أن يترشحوا للرئاسة إلا بعد التنازل عنها مسبقًا”.

وأضاف القماطي: “ليبيا أكبر من أي فرد وكما كانت أكبر من القذافي فهي حتمًا أكبر من حفتر، ولا لاختزال وطن في مجرم حرب”.

