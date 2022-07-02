الصديق الكبير يبحث في إنجلترا مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي 

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا في مكتبه بالعاصمة البريطانية لندن، الجمعة، لبحث أوجه التعاون ومستجدات مشروع توحيد المصرف.

وذكر المصرف المركزي، اليوم السبت، إن خطة المصرف في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، ومستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي، وسُبل ومجالات التعاون بين البنكين، هي أبرز محاور لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا في مكتبه بالعاصمة البريطانية لندن، الجمعة.

وحسب بيان صادر عن المصرف المركزي، فقد «أثنى محافظ بنك إنجلترا على الدور الفعّال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي ومحافظه في تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا».