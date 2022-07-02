المبعوث الإيطالي: المظاهرات دعوة ليقظة الطبقة السياسية في ليبيا

أكد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، أن المظاهرات التي خرجت في ليبيا هي دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها.

وأضاف أورلاندو في تغريدة له بموقع “تويتر” يجب أن تتوقف الانقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين وكذلك إغلاق المنشآت النفطية والنزاعات السياسية التي تؤخر الانتخابات كما يجب أن تظل المظاهرات المعبرة عن إرادة الناس سلمية ودون معوقات.

وعاد الهدوء الحذر إلى مختلف المدن الليبية بعد مظاهرات ليلية خرجت في غرب وشرق وجنوب البلاد تطالب بإنهاء استمرار الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا وخروج المرتزقة من البلاد كما ترفض استمرار تدهور الأوضاع الخدمية من ليبيا.

واقتحم المتظاهرون في طبرق مقر مجلس النواب وأضرموا النيران في المكاتب الداخلية بالمجلس.

وتمكنت مجموعات مسلحة من تفرق متظاهرين آخرين من أمام مقر رئاسـة الوزراء في طــريـق السكـة بالعاصمة طـرابلـس.

كما اقتحم متظاهرون مقر المجلس البلدي مصراتة وأضرم آخرون النار في إطارات السيارات بطريق غوت الشعال بالعاصمة طرابلس.