الدبيبة يتابع تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين وفق الشروط المعتمدة

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعًا مع لجنة إدارة شركة التهيئة العمرانية، واللجنة الوزراية المكلفة بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن الإقراض وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين وفق الشروط المعتمدة للتوزيع.

رئيس اللجنة الوزارية بدر الدين التومي قدم بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة توضيحًا بشأن الأراضي الجاهزة والتي تعتبر المرحلة الأولى، وكذلك المرحلة الثانية التابعة للشركة ولا زالت غير جاهزة، والمرحلة الثالثة التي ما زالت تحت الإجراء وتحتاج الاعتماد وإصدار الشهادات العقارية اللازمة والتي تصل إلى ما يقارب 40 ألف قطعة سكنية.

بدوره، أكد رئيس لجنة إدارة التهيئة العمرانية بأن العمل متواصل بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لاستكمال إجراءات المرحلتين الثانية والثالثة لتصبح جاهزة للتوزيع.

من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة العمل الجاد ومعالجة المشاكل والصعوبات من أجل البدء في تنفيذ المبادرة وفق المسجلين بالمنظومة وتنطبق عليهم الشروط.

