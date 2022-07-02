أغنية: ربما أصبح المنفي مثل مصطفى عبدالجليل أداة في يد الإسلام السياسي والفساد

اتهم عبد العزيز أغنيه، المحلل السياسي الليبي، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بالوقوف في صف الإخوان المسلمين.

كتب أغنيه على فيسبوك قائلًا: “هل يستطيع الإسلام السياسي والفساد، أن يجعل من محمد المنفى صورة طبق الأصل من مصطفى عبدالجليل، ليصبح أداة لتحقيق مآربهم، ثم يتجرع الألم والعار والحصرم باستغلال غضب شباب طبرق تحديدا وحرقهم لبعض مرافق مجلس النواب” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “حراك الغضب ضد الفساد وانهيار الخدمات الاساسية للمواطن ضد الانغلاق السياسي، وضد التدخل الاجنبى والقوات الاجنبية، بما فيه من صدق، فهل سيستغل لصالح طرف دون الاخر ؟. المجلس الرئاسي لايملك إرادته ليسن قاعدة دستورية”.