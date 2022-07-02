وليامز: الاحتجاجات دعوة صريحة للطبقة اسياسية لتنحية خلافاتها جانبا

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن الاحتجاجات الليلية التي خرجت الجمعة هي دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتها جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب الليبي.

وأعربت وليامز خلال مداخلتها مع “بي بي سي” عن تمنياتها أن يستمع الآن الفاعلون السياسيون في ليبيا، نؤكدة أن “هذه الاحتجاجات دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتها جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب الليبي”.

ودعت وليامز في تغريدة لها بموقع “تويتر” إلى احترام حق الشعب في الاحتجاج السلمي وأضافت أن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق.

وشددت وليامز على أنه من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس.