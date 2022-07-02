المبعوث الإيطالي: المظاهرات دعوة ليقظة الطبقة السياسية

قال المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إن المظاهرات التي خرجت في ليبيا اعتراضًا على الأوضاع السياسية أمس الجمعة «دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها».

ودعا أولاندو عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت، إلى ضرورة أن «تظل المظاهرات المعبرة عن إرادة الناس سلمية، ودون معوقات»، مطالبا بـ«توقف الانقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين»، وكذلك توقف إغلاق المنشآت النفطية والنزاعات السياسية التي تؤخر الانتخابات.

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مظاهرات احتجاجية وأعمال عنف

وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الحدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

بدوره، قال المجلس الرئاسي إنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون».