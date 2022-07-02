وليامز: على الفاعلين السياسيين الاستماع لمطالب الاحتجاجات الشعبية

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أعربت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، عن أملها في أن يستمع الفاعلون السياسيين في ليبيا للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال وليامز: “أتمنى أن يستمع الآن الفاعلون السياسيون في ليبيا، فهذه الاحتجاجات دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب الليبي”.

وكانت وليامز، قد ذكرت في وقت لاحق، إنه ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، بيد أنها أعربت عن رفضها الكامل لأعمال الشغب التخريب.

وقالت وليامز: إن “أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق”.

وأضافت: “من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس”.

وشهدت عدة مدن ليبية أمس الجمعة احتجاجات شعبية نتيجة تردي الأوضاع في البلاد، غير أن بعضًا من الاحتجاجات شهدت أعمال حرق وتخريب للممتلكات العامة.

وهاجم محتجون مقر مجلس النواب في طبرق، وقاموا بحرقه كما قاموا بتحطيم جزء من بواسطة جرافة.

كما تعرض عدد من مقرات المجالس البلدية في البلديات إلى عمليات اقتحام وتدمير وحرق.