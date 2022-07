ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الإستشاري السنوسي إسماعيل إن الانتخابات لا يمكن أن تنجح في ظل انتشار السلاح والفوضى الأمنية.

إسماعيل أكد في تصريحات خاصة لقناة “الغد” أن إجراء الانتخابات يحتاج حكومة قوية تلتزم أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي بموعد محدد لإجراء الانتخابات.

