بليحق: اختيار النائبة أسماء الخوجة عضواً بلجنة التعليم في برلمان عموم أفريقيا

قال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، إنه تم انتخاب النائبة أسماء الخوجة عضواً في برلمان عموم أفريقيا وعضواً بلجنة التعليم لبرلمان عموم أفريقيا، حيث يشارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الأفريقي في أعمال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الخامس للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “الجدير بالذكر بأن عضو مجلس النواب السيدة أسماء الخوجة أدت اليمين القانونية ممثلةً لمجلس النواب الليبي في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة للبرلمان الأفريقي”.