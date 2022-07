صحة تصريف الأعمال تبحث مع ممثلين عن الشركات اليابانية سبل توفير أجهزة لمرضى الأورام والأعصاب والكلى

ليبيا – استقبل وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبيّة بحكومة تصريف الأعمال توفيق الدرسي ممثلين عن عدد من الشركات اليابانية العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور المستشار صالح أبو خريص كزّة ممثّلًا عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.

الوكيل بحث مع الوفد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة آليات التعاون في توفير أحدث الأجهزة العلاجية لمرضى الأورام التي تعمل بتقنيات Radioactive Material ، والتي يمكنها مهاجمة الخلايا السرطانية مع الحفاظ على سلامة كتلة العضلات والأنسجة داخل جسم المريض.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إيفاد فريق من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في علاج مرضى الأورام والمتمرّسين في التقنية بليبيا إلى اليابان، لتقييم الأجهزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة من جهة، ومن أنها تعمل بشكل جيد وأنها تشمل كل الملحقات المطلوبة.

وناقش الوكيل مع الوفد الياباني سبل التعاون في مجال توريد الأدوية التخصصية خصوصًا المتعلقة بعلاج مرضى الأورام والأعصاب، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعامل مع الشركات اليابانية العالمية المصنعة للأدوية، نظرًا لما يمتاز به سوق الأدوية الياباني من تصنيع للعقاقير الدوائية عالية الجودة والتزامه بأعلى معايير ضمان الجودة ومراقبة الجودة في جميع أنحاء العالم.

وعلى نحو متصل، بحث الوكيل مع الوفد إرسال فرق من المهندسين اليابانيين لإصلاح أعطال الأجهزة الطبية اليابانية المعمّرة والمورّدة سابقًا من طرف وزارة الصحة إلى المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية، والكشف عن مسببات الأعطال والتأكد من تغيير القطع المعطوبة لإصلاح العطل ومن ثم الكشف على سلامة الجهاز مجددًا قبل إعادة استخدامه على المريض، إلى جانب تدريب المهندسين في المرافق الصحية على إجراء الصيانات الدورية للأجهزة.

من حانب آخر، ناقش الوكيل مع الوفد سبل تطوير الخدمات العلاجية لمرضى الغسيل الكلوي، من خلال الاستفادة من التقنيات التي تتيحها أجهزة غسيل الكلى المنزلية والمتنقلة، بهدف تحقيق المرونة للمرضى الذين يخضعون لغسل الكلى، والأطباء أيضًا، من خلال دمج جميع نظم العلاج من الرعاية بمساعدة ممرض والرعاية الذاتية وصولاً إلى غسل الكلى في المنزل.

The post صحة تصريف الأعمال تبحث مع ممثلين عن الشركات اليابانية سبل توفير أجهزة لمرضى الأورام والأعصاب والكلى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية