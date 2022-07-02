الشركسي: على “الرئاسي” التصرف في حدود إمكانياته دون تهوّر

حذر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي المجلس الرئاسي من مغبة الاغترار بالقرارات.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر” إن “الرئاسي عليه أن لا يتهور، وأن لا يتصرف إلا في حدود إمكانياته”.

ورأى أن “محاولة الظهور في ثوب المنقذ جميلة ولكنّها لا تليق بهم، فالقدرات البسيطة والمتواضعة لا تحتمل إنقاذ الآخرين”.

وأضاف الشركسي: “لذلك أخشى أن يقوموا بعمل لن يتجاوز حدود مقرهم في النوفليين، وسيكون هم الخاسر الأكبر”.

وكانت احتجاجات اندلعت في عدة مدن أمس الجمعة، وردد المتظاهرون فيها هتافات وشعارات تطالب بحل الأجسام السياسية المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وآخرها أزمة الكهرباء.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن متابعة المجلس للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وقال في بيان مقتضب عبر “فيسبوك”: “نحن في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون”.

ووعد المنفي بأن لا يخيّب المجلس الرئاسي آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.