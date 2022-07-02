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محتجون يغلقون مقر بلدية مصراتة بالسواتر الترابية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قام محتجون، اليوم السبت، بإغلاق مقر المجلس البلدي في مدينة مصراتة بالسواتر الترابية.

ووضع المحتجين، سواتر ترابية أمام الباب الرئيسي للمجلس البلدي في مصراتة.

وشهدت مصراتة أمس الجمعة احتجاجات شعبية للتعبير عن تدني الأوضاع المعيشية في المدينة. وجاء هذا الاحتجاج تزامنًا مع احتجاجات أخرى في عدد من المدن.

ويطالب المحتجون، بتحسين الأوضاع الإنسانية، وحل أزمة الكهرباء التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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