محتجون يغلقون مقر بلدية مصراتة بالسواتر الترابية

العنوان

قام محتجون، اليوم السبت، بإغلاق مقر المجلس البلدي في مدينة مصراتة بالسواتر الترابية.

ووضع المحتجين، سواتر ترابية أمام الباب الرئيسي للمجلس البلدي في مصراتة.

#مصراتة الآن

إغلاق للمجلس البلدي بالرمال.

الاستمرار لليوم الثاني pic.twitter.com/u0wxpixIzN — Mohamed Masli محمد مصلي (@MasliMohamed) July 2, 2022

وشهدت مصراتة أمس الجمعة احتجاجات شعبية للتعبير عن تدني الأوضاع المعيشية في المدينة. وجاء هذا الاحتجاج تزامنًا مع احتجاجات أخرى في عدد من المدن.

ويطالب المحتجون، بتحسين الأوضاع الإنسانية، وحل أزمة الكهرباء التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.