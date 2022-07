ويليامز عقب فشل محادثات صالح والمشري: سأبحث عن طريق بديلة لحل الأزمة الليبية

ليبيا – أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، أنتهاء المحادثات الليبية بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس مجلس الدولة خالد المشري التي انعقدت في جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الرئاسية.

ويليامز وفي بيان لها نشره الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة أمس الخميس قالت:إن رئيسي مجلس النواب والدولة اجتمعا في جنيف يومي 28-29 يونيو 2022 لاستعراض الأحكام المعلقة لمشروع الدستور الليبي لعام 2017، مع مراعاة الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر”.

وأضاف البيان :”توصل المجلسان إلى إجماع غير مسبوق حول عدد من القضايا الطويلة الأمد، منها: تحديد المقر وتوزيع المقاعد لغرفتي السلطة التشريعية؛ تقسيم المسؤوليات بين ص المقيم ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومة المحلية؛ الشكل المحدد من اللامركزية، بما في ذلك ترسيم الحدود من عدد المحافظات وصلاحياتها؛ آلية تخصيص الإيرادات لمختلف مستويات الحكومة؛ وزيادة التمثيل للمكونات الثقافية”.

وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز في مفاوضات هذا الأسبوع بين رؤساء الغرف المعنية، لا يزال الخلاف قائما على متطلبات أهلية المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأولى.

وأردفت ويليامز :”على الرغم من أن التقدم الذي تم تأمينه خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف كبير، إلا أنه لا يزال غير كاف كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي رغبة حقيقية لدى بيو الليبي رجاءً”.

وحثت المجلسين على التغلب على الخلاف المعلق في أقرب وقت ممكن،مطالبةً جميع الجهات الفاعلة والأطراف في ليبيا على عدم اتخاذ أي إجراء متسرع، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

ونوهت إلى أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل متاحة لتقديم كل الدعم اللازم للتوصل إلى اتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً لفترة الانتقال الطويلة في البلاد.

ويليامز وبصفتها المستمرة مستشارا خاصا للأمين العام بشأن ليبيا،أكدت أنها ستقوم بإعداد تقرير كامل عن وقائع الأعمال وتقديم توصياتها بشأن الطرق البديلة للمضي قدما إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

