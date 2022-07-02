طارق متري: الانشغال بتنظيم صراع السلطة لم يحقق اهتمامات الليبيين

رأى المبعوث الأممي الأسبق لدى ليبيا طارق متري أن سبب الاحتجاجات في ليبيا، الانشغال بتنظيم الصراع السياسي دون الاستجابة لاهتمامات الليبيين.

وقال متري في تغريدة عبر “تويتر” إن الأحداث الأخيرة تبين مرة أخرى أن العملية السياسية في انشغالها بتنظيم الصراع على السلطة وتقاسمها، لم تحقق الكثير لجهة الاستجابة لاهتمامات الليبيين الحقيقية.

وأضاف: “لسنوات طويلة، لم يكن بناء مؤسسات الدولة مقدما على تشكيل السلطة”.

وكانت احتجاجات اندلعت في عدة مدن أمس الجمعة، وردد المتظاهرون فيها هتافات وشعارات تطالب بحل الأجسام السياسية المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وآخرها أزمة الكهرباء.