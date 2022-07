معزب: المجلس الرئاسي والبعثة الأممية ليس من صلاحياتهم التشريع

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن عدم توافق وفدي مجلسي النواب والدولة على الوثيقة الدستورية ومغادرتهما جنيف كانت بسبب محاولة خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) الضغط لإزاحة شرط التنازل عن الجنسية للترشح للانتخابات الرئاسية .

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء استبعد تخلي حفتر عن الجنسية الأمريكية إلا بعد ضمان الفوز بكرسي رئاسة ليبيا كما أنه لا يمكنه سحب التنازل عن الجنسية في حال تقديمه، نظرا للشروط الصارمة التي وضعها الدستور الأمريكي، على حد قوله.

وأشار معزب أن شروط الترشح للانتخابات موضوع تشريعي ويتم عن طريق واحد وهو التوافق بين مجلسي النواب والدولة، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي والبعثة الأممية ليس من صلاحياتهم التشريع.

