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ستيفاني: الاحتجاجات دعوة صريحة لتنحية خلافات السياسيين وإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز السياسيين الليبيين لتنحية خلافاتهم وإجراء الانتخابات.

وقالت ستيفاني في مداخلة عبر إذاعة “بي بي سي”: “أتمنى أن يستمع الآن الفاعلون السياسيون في ليبيا، فهذه الاحتجاجات دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب الليبي”.

وكانت احتجاجات اندلعت في عدة مدن أمس الجمعة، وردد المتظاهرون فيها هتافات وشعارات تطالب بحل الأجسام السياسية المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وآخرها أزمة الكهرباء.

 

 

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الانتخابات ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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