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تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-مصراتة

أعلنت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول الوحدة الغازية الثانية، بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة، إلى الخدمة بقدرة 30 ميغاوات.

وقالت الشركة، إن ذلك يأتي تمهيدًا لدخول مولد البخار الخاص بها على الشبكة الكهربائية للوصول بكامل قدراتها الإنتاجية والتي تقدر بـ350 ميغاوات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعربت الشركة، اليوم السبت، شكرها للاستجابة السريعة من قبل شركة “سيمينس” لمعالجة وصيانة العطب الخاص بالخادم الرئيسي لتشغيل وحدات محطة مصراتة للدورة المزدوجة.

يأتي ذلك، بينما تشهد مدينة مصراتة وعدد من المدن الليبية، احتجاجات شعبية، نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية، والتي زادت حدتها هذه الأيام مع الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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