المشري: الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسين وليس كما يتداول بين عقيلة والمشري

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن عقيلة صالح أكد بأنه يتفق مع مجلس الدولةعلى عدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات، ثم غير رأيه لاحقا مبررا موقفه بأن البلاد تمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب في الترشح.

المشري وفي كلمة مسجلة نقلتها قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسين يتصارعان في البلاد وليس كما يتداول بين عقيلة والمشري.

وأضاف:” توصلنا إلى حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها”.

وتابع:”عقيلة صالح قال لي حرفيا نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك”.

وأردف:”طلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيدا للتوقيع عليها ليلا قبل الخروج في مؤتمر صحفي في اليوم التالي،وفوجئنا ليلا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع”.

وأكمل:”عقيلة برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد تمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتان ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد”.

وواصل:”مازلنا في حالة تواصل وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات”.

واستطرد:”ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح والصحيح أنه سيكون في طرابلس في دورته الأولى وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه”.

وتابع :”اتفقنا على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضواً ينتخبوا بالاقتراع العام السري المباشر على أن لا يقل عمر الناخب عن 18 عاماً كما تم تعديل المادة 68 بأن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام السري على أساس السكان”.

وأوضح أنه تم التوافق على تقسيم البلاد إلى 13 محافظة بنفس الدوائر الانتخابية الموجودة حاليا.

المشري لفت إلى أن الصراع هو بين مشاريع سياسية والخلاف سيحل قبيل عيد الأضحى، داعيًا إلى دعم ما أنجز وعدم التشويش عليه.

