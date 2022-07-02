مؤيدون للبرلمان ينظمون مسيرة في طبرق لاستنكار أعمال الحرق والسرقة

انطلقت مسيرة داعمة لمجلس النواب في مدينة طبرق اليوم ردد المشاركون فيها شعارات تستنكر عمليات التخريب والسرقة التي تعرض لها مقر البرلمان.

وأضرم مخربون النيران في مقر البرلمان خلال احتجاجات أمس الجمعة في مدينة طبرق على الأوضاع المعيشية والأجسام السياسية، وقام البعض بنهب المقر وسرقة الأثاث.

بدوره، أعرب المجلس البلدي طبرق عن استنكاره بشدة للأحداث التي وقعت مساء أمس الجمعة ونتج عنها الحرق والتدمير والنهب لمقر مجلس النواب بالمدينة.

وأكدت بلدية طبرق في بيان نشرته عبر “فيسبوك” تأييدها للخروج السلمي من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الليبي.

وفي الوقت نفسه، شددت البلدية على وقوفها ضد التخريب والعبث بممتلكات الدولة من مبانٍ ومعدات وغيرها لأنها ملك لكل الليبيين.