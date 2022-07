العباني: المشري يحاول فرض شروط وأجندات الإسلاميين

ليبيا – حمل عضو مجلس النواب محمد العباني، مسؤولية انهيار محادثات جنيف إلى رئيس مجلس الدولة الإستشاري، معتبرًا أنه ينفذ أجندات الإسلاميين.

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال:”تابعت اجتماعات القاهرة وما نتج عنها، ولم أكن متفائلًا بلقاء جنيف، وأكدت أنه لن يأتي بجديد، لأن ما يمكن الاتفاق عليه قد تم الاتفاق عليه في القاهرة، وما لا يمكن الاتفاق عليه بين مجلس شرعي انتخب عام 2014 هو البرلمان، ومجلس غير شرعي هو مجلس الدولة، هناك بون (بعد) شاسع“، وفق تعبيره.

وأكد أنه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق بين صالح والمشري، فإن الاتفاق لن يصمد، وسيكون بلا معنى لأنه بين شرعي ولا شرعي، ما يجعل الاتفاق غير شرعي، وبالتالي اتفقا أو لم يتفقا لن يزيد الوضع السياسي شيئًا،بحسب قوله.

ورأى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح تهور بقبوله الجلوس مع المشري، ويمثل ذلك تفريطًا في شرعية مجلس النواب، لأن المشري يحاول أن يفرض شروطه التي هي شروط التيار الإسلامي، ومجلس النواب لن يقبل بشروط المشري“.

وحول الخلافات التي منعت الوصول إلى توافق، قال العباني: ”التيار الإسلامي لا يريد بعض الأشخاص أن يترشحوا، ويضع العراقيل وعلى ستيفاني ويليامز إدراك ذلك“

