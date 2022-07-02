السقوطري: حكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء

قال عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، إن أزمة الكهرباء تتحمل مسؤوليتها حكومة الوحدة والشركة العامة للكهرباء.

وأكد السقوطري، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، استعدادهم للوقوف مع مطالب أهالي وشباب مصراتة الذين خرجوا في مظاهرات أمس الجمعة “وكلهم حرقة وحسرة لما وصل إليه حال الوطن و المواطن من فساد وتردٍ للخدمات”

وقدم السقوطري الشكر للجميع علي تحملهم المسؤلية ومحافظتهم علي المبنى التاريخي أحد المعالم الثقافية للمدينة من التخريب والعبث.

يذكر أن مدينة مصراتة شهدت مظاهرات منددة بالانقطاع الطويل للكهرباء، وتردي الوضع المعيشي والخدمي في البلاد.

يشار إلى أن عدة مدن شهدت خروج المئات من المتظاهرات وإغلاق الطرقات، وإحراق بعض مقار البلديات منها ترهونة والقره بوللي؛ على خلفية أزمة الكهرباء المستمرة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.