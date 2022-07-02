بودوارة: سمو ولي العهد التقى سفير قطر بتركيا لإنقاذ ليبيا

قال أشرف بودوارة، المنسق للمؤتمر التمهيدي للمطالبة بعودة دستور الملكية، إن هذه المرحلة الخطيرة والظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن تعيشها الأمة الليبية، بمعاناة ومأساة رهيبة أخلت ببلادنا و مواطنينا والتي تهدد مستقبلنا ومستقبل اجيالنا القادمة، وفشل المتصارعين على السلطة والمال في مباحثاتهم عن وضع حلّ وإيجاد مخرج حقيقي للأزمة الليبية يحفظ استقلال وسيادة ووحدة الوطن وأبنائه.

وأضاف في فيسبوك قائلًا أن من ضمن سلسلة لقاءات دولية واسعة يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي لإنقاذ الوطن ومواطنيه، التقى سموهِ بسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني- سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، حيث ناقشا الملف الليبي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك واهمية دعم استقرار ليبيا على الصعيدين المحليّ والدوليّ .