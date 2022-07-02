القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد دعمها للحراك الشعبي المطالب بالتغيير

العنوان

أكدت، القيادة العامة للقوات المسلحة، تأييدها للحراك الشعبي المطالب بالتغيير، والذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن.

وقالت القيادة، في بيان، إنه انطلاقا من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد، وحرصا منها على رعاية الشعب وحماية استقراره، الذي انتزعه بعد معركة

طويلة مع الإرهاب، ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة، وتدعوه إلى عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة.

وأكدت، أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب، ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وأنها عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء.

ودعت القيادة، الشعب الليبي، إلى تنظيم تظاهره المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد.

وقالت إنها ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشيا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين.