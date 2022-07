تكتل إحياء ليبيا يقدم مقترحًا لرحيل الأجسام السياسية الحالية بتسليم السلطات للمجلس الأعلى للقضاء

ليبيا – قدم تكتل إحياء ليبيا مقترحًا يقضي بتسليم كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل عاجل تحت إشراف المجلس.

المقترح الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أتى ردا على ما تم التعبير عنه بصرخة الشعب الليبي المحروم من أبسط حقوقه الإنسانية والمعيشية ومطالباته المتكررة بإنهاء كافة الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة والمتصارعة مع الأمنيات بأن تبقى هذه الصرخة على الدوام سلمية ومحمية.

وأضاف المقترح بالتأكيد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن عاجلا غير آجل وهو ما ينسجم على البيانات المنفردة والمشتركة الماضية الصادرة عن التكتل والموثقة على الموقع الإلكتروني لتكتل إحياء ليبيا المطالب بشكل مستمر منذ العام 2014 بضرورة تنفيذ القرار رقم 5 لذات العام.

وتابع المقترح بالإشارة إلى إن هذا القانون ألزم الجميع بانتخابات رئاسية مباشرة مع التطرق لحالة فشل جميع مبادرات التكتل ومساعي غيره من القوى السياسية والاجتماعية والمدنية بإقناع مجلسي النواب والدولة الاستشاري بوجوب توحيد الجهود لإجراء تلك الانتخابات المنتظرة من قبل 3 ملايين ناخبة وناخبة.

وأوضح المقترح إن آخر هذه المساعي برز على هامش اجتماع جنيف الأخير وهو المقام الذي يستوجب مقالا يتمثل في المطالبة بـ9 من المطالب أولها تسليم كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء فورا ومن دون أي تأخير فيما شدد ثانيها على حل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية الحالية.

وتابع ثاني المطالب بالتوضح إن هذه الأجسام تضم مجالس النواب والدولة الاستشاري والرئاسي وحكومتي تصريف الأعمال والاستقرار الواجبة الحل جميعا فور التسليم إلى المجلس الأعلى للقضاء على أن يقوم الأخير وفقا للمطلب الـ3 بتشكيل لجنة تنفيذية مهنية تسييرية.

وأضاف ثالث المطالب إن هذه اللجنة ستكون معنية بتقديم الخدمات للشعب الليبي ودفع مرتباته ودعمه وتنفيذ كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية ودعم المفوضية المعنية على أن يقوم المجلس الأعلتى للقضاء بحسب المطلب الـ4 بإصدار كافة المراسيم والقوانين واللوائح اللازمة لإجرائها.

وتابع المطلب الـ4 بالتأكيد على وجوب قيام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار القوائم النهائية للمرشحين مع إلزام مفوضية الانتخابات بتطبيقها وإنفاذها بشكل عاجل في موعد لا يتجاوز نهاية العام الحالي بأي حال من الأحوال في وقت طالب فيه المطلب الـ5 بإشراف المجلس على أعمال المفوضية واحترام وتنفيذ النتائج.

وجاء في المطلب الـ6 تكليف المجلس الأعلى للقضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة بالتنسيق العسكري والشرطي والأمني على كامل التراب الليبي مع كافة القوى العسكرية والمسلحة والشرطية والأمنية لحماية الانتخابات وضمان تطبيق نتائجها.

وبحسب سابع المطالب يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف الوطني على أي تنسيقات مع البعثة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية والمدنية الزيهة لإنجاح الانتخابات ومراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها فيما شدد المطلب الـ8 على تسليم المجلس السلطتين التنفيذية والتشريعية للرئيس والبرلمان المنتخبين.

ووفقا لثامن المطالب يجب أن لا يتعدى موعد تسليم السلطتين التنفيذية والتشريعية للجهتين المنتخبتين الـ31 من يناير من العام 2023 بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعود بعد ذلك لممارسه دوره الأصلي كسلطة قضائية ثالثة فقط.

وأكد المطلب الأخير قيام المجلس الأعلى للقضاء خلال فترة توليه لكافة السّلطات بتعيين لجان قضائية لحراسة وإدارة مقدرات الشعب الليبي النفطية والمالية والاستثمارية والعقارية لضمان عدم العبث به وعدالة الإنفاق العام على كافة الشرائح الشعب من دون تفرقة أو تمييز.

The post تكتل إحياء ليبيا يقدم مقترحًا لرحيل الأجسام السياسية الحالية بتسليم السلطات للمجلس الأعلى للقضاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية