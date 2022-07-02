الوطنية لحقوق الإنسان: نرفض اللجوء للاعتداء على الممتلكات والحرق في المظاهرات

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الأطراف والكيانات السياسية بالالتفات لمطالب الليبيين وأخذها على محمل الجد، والعمل على تلبية مطالبهم المشروعة.

ولفتت اللجنة في بيان اليوم السبت إلى أن الشعب سئم من استمرار الوضع الراهن وما ترتب عليه من تعميق للأزمة السياسية وما لها من آثار وتداعيات كارثية على الوضع الإنساني.

وأكدت اللجنة رفضها الكامل للجوء لأعمال العنف والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو اللجوء إلى الحرق والتدمير في المظاهرات.

واستنكرت اللجنة تفريق المتظاهرين السلميين والتلويح باستخدام العنف ضدهم بمدينتي طرابلس وإجدابيا، المطالبين بعدد من الحقوق والمطالب المشروعة.