31 حزبا يطالبون بإجراء الانتخابات «في أسرع وقت».. ويرفضون «الإملاءات الدولية»

أكد 31 حزبا سياسيا ليبيا في بيان مشترك، السبت، ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشرعية في أسرع وقت، معتبرين أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها بمثابة «خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر».

وجاء بيان الأحزاب الـ31، في ضوء مظاهرات عملت مدن ليبيا عدة للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية، ورفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة، والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

وأكدت الأحزاب وقوفها مع جميع المواطنين بحقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم.

31 حزبا يحملون مجلسي النواب والدولة مسؤولية «الفشل»

وحمل البيان مجلسي النواب والدولة المسؤولية التاريخية والقانونية كاملة عن «الفشل الذي انتهينا إليه بعجزهما عن إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».

ورفضت الأحزاب «جميع التدخلات الدولية السلبية» في الأزمة الليبية ومن ذلك محاولات الإملاء وإن جاءت في شكل تصريحات أو مقترحات كما نحملها مسؤولياتها القانونية الدولية.

وفي هذا السياق، أكد البيان ضرورة وجود حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، و«الرفض القاطع» لأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية، ودعا المؤسسات الليبية إلى ضرورة رفع كفاءة إدارة الأموال الليبية وتوظيفها في رفع مستوى الحياة والمعيشة لجميع المواطنين من خلال التنمية المكانية الشاملة والمستدامة وإنهاء حالة الفساد المستشري بكل الوسائل.

– عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

– نورلاند عن إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين: مجرد فكرة يحدد الليبيون وحدهم مدى نجاعتها

– المشري: الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد

– وليامز: نقطة خلافية بين «النواب» و«الدولة» بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

– «جمعة الغضب» تعم المدن الليبية

وحث البيان المجلس الرئاسي على تحمل المسؤولية تجاه مهامه ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية استجابة لنداءات الشعب.