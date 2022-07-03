عقيلة: سنتعامل مع من أحرقوا مقر مجلس النواب وفق القانون ولن ينجوا أحد

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علّق، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، حول اقتحام مقر مجلس النواب من قبل محتجين في طبرق.

قال عقيلة، في مقابلة مع قناة العربية، إن “المتظاهرين زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة”.

وأعرب عن شكره للقوات العسكرية والأمنية على عدم استخدام القوة ضدهم.

واعتبر عقيلة، أن إحراق مقر مجلس النواب، قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية. وحمّل أنصار “النظام السابق” مسؤولية ذلك.

وأكد عقيلة، أن مجلس النواب سيتعامل مع من أحرقوا المقر وفق القانون، مشيرًا إلى أنه لن ينجو أحد بفعلته.

واعتبر عقيلة، أن مطالب المتظاهرين ليس لها علاقة بمجلس النواب، وإنما تتعلق بالسلطة التنفيذية، مطالبا الحكومة الليبية المكلفة برئاسة، فتحي باشاغا، بتلبية احتياجات المواطنين.

وقال عقيلة، إن سبب تردي الخدمات هو استمرار حكومة الدبيبة وعدم تسليمها للسلطة للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب.