القيادة العامة تدعو الشعب الليبي لوضع خارطة طريق للخلاص من الواقع المرير

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقوفها التام مع الإرادة الشعبية وتأييدها لمطالب المواطنين.

وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري في بيان إن القيادة نخاطب الشعب مباشرة بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث.

وأكد المسماري أن القوات المسلحة عند وعدها بحماية الشعب متى اختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء.

أضاف المسماري: “تدعو القيادة العامة الشعب الليبي إلى تنظيم تظاهره المشروع في حراك مدني سلمي منظم لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير والعبث القائم، لافتا إلى أن التوجه نحو بناء الدولة المدنية تكون بإرادة الشعب الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد.

وحذر المسماري من محاولة أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية، مشددا على أن القيادة العامة ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي.