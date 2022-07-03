مليشيات موالية للدبيبة تطلق الرصاص على المتظاهرين ضده في طرابلس

أطلقت مليشيات مسلحة موالية لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة النيران صوب المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس.

ووصل مساء اليوم الجمعة عدد من المتظاهرين إلى مقر حكومة الدبيبة احتجاجا على تردي الأوضاع بالدولة، ورددوا هتافات تطالب برحيله.

يشار إلى أن عدة مدن شهدت تظاهرات غاضبة اليوم الجمعة، وردد المتظاهرون فيها هتافات وشعارات تطالب بحل الأجسام السياسية المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وآخرها أزمة الكهرباء.

وفي هذا الصدد أعلن تيار “بالتريس” الشبابي من ميدان الشهداء في طرابلس عن عدد من المطالب أولها التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما طالب التيار بتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء لحل جميع الأجسام السياسية والتنفيذية، بالإضافة إلى حل أزمة الكهرباء وعرض الحقائق للشعب.

وأضاف البيان بعض المطالب الأخرى منها إلغاء مقرر مقترح رفع الدعم عن الوقود، وتحديد سعر الخبز، كما طالبوا بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا