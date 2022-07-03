مفتاح الكرتيحي: المظاهرات أتت من واقع معاناة الشعب الذي تحمل كثيراً

أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب ” مفتاح الكرتيحي ” أن الفساد استشرى في كل مفاصل الدولة الليبية وأن المظاهرات التي اندلعت الجمعة في مختلف المدن الليبية بشكل متزامن انطلقت من واقع معاناة الشعب . معربآ عن دعمه للحراك الشعبي المنظم والحقيقي والوطني للتغيير والوصول إلى الانتخابات في أجل قريب جداً بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الغوغائية والفوضى وبعيدا أيضا عن المساس بمقدرات الدولة وقواتها المسلحة وأمنها.

وأضاف الكرتيحي في تصريحات صحفية أن ، الوضع في ليبيا يزداد سوء يوماً بعد يوم ولا شك في أن الفساد مستشري وضرب أطنابة في كل مفاصل الدولة الليبية، ولا يختلف اثنان على أن الشعب قد وصل إلى ما تحت خط الفقر بكثير وتمثل ذلك في انعدام أبسط سبل الحياة السيولة المالية وانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبة دائم.

وأشار الى أن المظاهرات أتت من واقع معاناة الشعب . قائلآ : الحقيقة أن الشعب تحمل كثيراً جداً وصبر صبر أيوب، ولكن للأسف لم يقابل هذا الصبر أي استجابة من الحكومات المتعاقبة، بل زادوا في الانقسام والذي أدى إلى انسداد الأفق السياسي.

كما أردف قائلآ: من حق الناس التعبير عما يشعرون به، غير أن هناك من يستغل هذا الحراك الشرعي لتنفيذ بعض المصالح، لكنني متأكد أن الليبيين أرقى من هذا المشهد وأكثر وعيا.

مضيفآ، أن الليبيين جربوا فيما مضى آثار الفوضى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم الشرفاء على أعمال تؤدي إلى الفوضى والدمار والنهب ولكن للأسف فإن بعض المندسين استغلوا هذا الحراك الشعبي الحقيقي لينحرف عن شرعيته ومطالبه الحقيقية والواجبة.

وتابع عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب ، إننا مازلنا داعمين للحراك الشعبي المنظم والحقيقي والوطني للتغيير والوصول إلى الانتخابات في أجل قريب جداً بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الغوغائية والفوضى وبعيدا أيضا عن المساس بمقدرات الدولة وقواتها المسلحة وأمنها .

مشيرآ الى أن ، التدخل الخارجي كان له دور فعلي فيما يجري، حيث أن ما تقوم به البعثة الأممية مؤسف وهو عبارة عن مسرحيات هزلية واضحه جداً كل هدفها إطالة أمد الأزمة والوصول بالبلد إلى الفوضى والخراب، وكل الحجج الواهية التى نسمعها الآن ليست حقيقية بالفعل، كما أن ليبيا ليست رهينة في يد أشخاص ولا حتى أجسام سياسية وأرى أن المجتمع الدولي وردود فعله لن يغني الشعب الليبي عن جوعة ومعاناته فمازال مستمرا في صنع الفوضى وتمطيط الوضع ليبقى على ماهو عليه.