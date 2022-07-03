اوحيدة: الدبيبة أفشل الانتخابات وحكومته مسؤولة عن تحرّك الشارع ليطالب بحقوقه

قال عضو مجلس النواب الليبي ” جبريل اوحيدة ” إن الجميع يدعم المطالب الشعبية السلمية، لكن الجميع أيضا ضد العبث وتخريب ممتلكات الدولة ومؤسساتها.

وأكد اوحيدة في تصريحات متلفزة، أن المجلس الرئاسي أخفق في مسؤولياته التي أتت بها خارطة الطريق ومن ضمنها مطالب الحراك الشعبي، ومنها أيضآ إخراج المرتزقة ومنع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

كما أضاف أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” أفشل الانتخابات، بشكل واضح، مؤكدآ أن حكومته هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تحرك الشارع ليطالب بحقوقه.

وتساءل اوحيدة: “إذا كان المجلس الرئاسي في حالة انعقاد دائم، فما الذي سيفعله، وماذا باستطاعته أن يفعل، هو موجود تحت حماية مجموعات مسلحة إذا غضبت عليه ستخرجه من طرابلس” وفقآ لتعبيره.