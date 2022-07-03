المريمي: مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته داخل طبرق

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن البرلمان سيستمر في عقد جلساته داخل طبرق، بناء على طلب الأعيان والمشائخ.

وقال المريمي في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا: “نؤيد مطالب الشعب الليبي وحق المتظاهرين سلميا ولكننا نرفض التخريب واقتحام وحرق المقار الإدارية”، مشيرا إلى أن مقر مجلس النواب في طبرق ملك للشعب الليبي وليس للنواب أو رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس المجلس: من حق الشعب الليبي أن يطالب بما يشاء أما التخريب لا يجوز وفقا للقانون، متابعا: مجلس النواب تشريعي وقام بما يجب أن يقوم به، لكن الأزمة تتعلق بالانتخابات والبرلمان بادر بإصدار القوانين التي تنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولكن القوة القاهرة ظهرت من المفوضية العليا للانتخابات وليس البرلمان.

وعن شعارات سقوط الأجسام السياسية بما فيها مجلس النواب، ذكر المريمي: “هذا من فئة معينة”، وواصل: ظهرت أصوات احتجاجية ترفض هذا السلوك، هذه الأجسام موجودة على الأرض وتخلق توازن في دولة تعيش أزمة عميقة، والدولة ليست مستقرة تقدم المطالب اليوم وتنفذ غدا، فالأمور معقدة وسط الانقسام السياسي والأمني.

وعن بيان القيادة العامة، قال المريمي: القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اتصل برئيس مجلس النواب واستاء من هذا التخريب، نحن كلنا ضد هذا التخريب، ومع المظاهرات ولكن بسلوك حضاري”.

وواصل: “لا نريد البقاء في السلطة وليت الانتخابات تقام غدا، ولكن الأمور معقدة جدا”، لافتا إلى أن البرلمان قام بدوره نحو الانتخابات وأصدر التشريعات اللازمة ولكن “القوة القاهرة” التي أعلنتها المفوضية هي السبب.