بعيو: يجب أن يُنتج الحراك الشعبي قيادات مؤقتة تتحدث باسمه وتتفاوض عنه

قال “محمد بعيو” رئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقا، إن الحراك الشعبي لا يمكن له أن يحقق نتائج ملموسة إلا إذا تحوّل من حالة التجمعات العشوائية السريعة إلى حالة الاعتصامات الدائمة والمنظمة في شتى مدن ليبيا وميادينها.

كما أكد “بعيو” في منشور له على صفحته على “فيسبوك” أن الاستمرارية لتلك الاعتصامات حتى وإن لم تكن كبيرة في مرحلتها الأولى، تعد أمرا ضروريا لتحقيق النجاح.

ودعا “بعيو” إلى صياغة بيان للحراك تُحدد فيه المطالب والحلول، حتى يتطور إلى مشروع وطني يعيد الشرعية إلى الشعب، ويحقق ليبيا الدولة بعيدا عن المراحل الانتقالية، ويكفّ ملف الأيدي الفاشلة الحالية عن مصير الشعب الليبي.

مشدّدآ ، على ضرورة تحصين الاعتصام الشعبي من الاختراقات والانتهاكات، وحمايته من تسلل وتأثير أصحاب المشاريع المشبوهة والأجندات، وذلك عبر إنتاج هيكل تنظيمي للحراك، وتفعيل حالة حوار عقلاني يؤسس حالة وعي شعبي تحصن الحراك من تلك الاختراقات والمؤثرات.

وتابع رئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقا ، أن هذا الحراك يجب أن يصبح حالة وطنية عامة تلفت أنظار العالم المتدخل في شئون الليبيين والمتلاعب بقضيتهم، والمتاجر بمأساتهم، حتى يصبح مجبرا على احترام الإرادة الليبية.

واختتم بعيو منشوره داعيا إلى ضرورة أن يُنتج الحراك الشعبي قيادات مؤقتة، تتحدث باسمه وتتفاوض عنه، وتتواصل مع الجميع، حتى تكون محاورا حقيقيا وشرعيا باسم الشعب الليبي.