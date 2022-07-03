السني: الأمل في التغيير حق مشروع ودوام الحال من المحال

قال مندوب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالأمم المتحدة الطاهر السني إنه من الصعب أحيانا إنهاء أزمة مباشرة.

وقال السني في تغريدة عبر “تويتر”: “أحياناً يكون من الصعب إنهاء أزمة مباشرة، ولكن لا يعني ذلك أبداً الاستسلام واليأس، الأمل في التغيير حق مشروع، ودوام الحال من المحال”.

وجاءت تغريدة السني بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في عدة مدن.

وردد المتظاهرون في التظاهرات هتافات وشعارات تطالب بحل الأجسام السياسية المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وآخرها أزمة الكهرباء.