الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال في درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي مع رطوبة عالية نسبيًا, ويشمل الاعتدال بدايةً من غد على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية, وبين 36 و41 درجة مئوية على مناطق الدواخل، وتسجل تراجعا ملحوظ بداية من يوم الغد .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية علي مناطق أقصي الساحل الشرقي, وبين 33 و38 درجة مئوية علي مناطق الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و46 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظا غدا على اغلب المناطق.