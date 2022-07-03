بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 03 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 03 يوليو 2022.



ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء اعتدال في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الساحل الغربي مع رطوبة عالية نسبياً , ويشمل الاعتدال بدايةً من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-32)مْ على المناطق الساحلية , ومابين (36-41)مْ على مناطق الدواخل وتسجل تراجع ملحوظ بداية من يوم الغد .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30) مْ علي مناطق أقصي الساحل الشرقي , ومابين (33-38) علي مناطق الخليج وسهل بنغازي .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-46) مْ وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37 -39) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03).



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