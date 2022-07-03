الأمم المتحدة تدعو الفاعلين في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال تقوض الاستقرار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار وذلك على خلفية التظاهرات التي خرجت في عدة مدن ليبية، بما في ذلك طرابلس وطبرق وبنغازي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يحث الأمين العام الجهات الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد.

ودعا الأمين العام جميع المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف كما حث قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مشددا على الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي.

وأشارغوتيريش إلى أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، جاهزون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي من خلال تنظيم الانتخابات على أساس إطار دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن مبينا أن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة قد حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه.