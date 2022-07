ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن المظاهرات السلمية والمطالبة بانتخابات برلمانية ورئاسية حق مشروع.

حسني بي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن التعدي على المؤسسات العامة او على المتظاهرين فوضى يرجى تجنبها.

وطالب البرلمان ومجلس الدولة باقرار القاعدة الدستورية وإصدار قانون انتخابات “برلمانية ورئاسية”.

