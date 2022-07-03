الارصاد الجوية توضح حالة درجات الحرارة طيلة هذا الاسبـوع

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الساحل الغربي حيت تعود لمعدلاتها الفصلية مع رطوبة عالية نسبياً هذا اليوم حيت الحرارة القصوي تتراوح مابين ( 30 – 33 ) مْ, وتكون علي مناطق الدواخل مابين (36-41)مْ, بينما تكون مرتفعة علي مناطق الجنوب الغربي وتتراوح مابين (39-46)مْ .

ووفقا للتقرير تبقي درجات الحرارة بدون تغير علي مناطق شرق ليبيا, ويشمل الاعتدال تدريجيا من يوم الغد مناطق جنوب غرب ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تستمر درجات الحرارة بالتحسن طيلة أيام الأسبوع علي كامل ربوع البلاد .

والله أعلـــــــــــــــم