الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشط على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

• الرياح شمالية غربية بوجه عام تتغير الى شمالية شرقية براني ثم متغيرة الاتجاه مساء اليوم وصباح غد على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.