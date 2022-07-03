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الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل درنة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشط على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام تتغير الى شمالية شرقية براني ثم متغيرة الاتجاه مساء اليوم وصباح غد على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على ساحل درنة

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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