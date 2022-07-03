المنفي ونورلاند يستعرضا الأوضاع السياسية والأحداث الأخيرة في ليبيا

العنوان – طرابلس

استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية.

وناقش المنفي ونورلاند خلال اتصال هاتفي الأوضاع الأخيرة في البلاد، والتأكيد على التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للضرر.

وشدد الجانبان على حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن أرائهم، والاستماع إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد رئيس المجلس، والسفير الأمريكي على أهمية التهدئة في هذه المرحلة، والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة.