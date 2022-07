تقارير إخبارية: انقطاع الكهرباء في ليبيا دليل على إدارة شؤونها من قبل فاسدين

ليبيا- واكب تقريران إخباريان نشرتهما وكالاتا أنباء “رويترز” الأميركية و”فرانس برس” الفرنسية الآراء الشعبية والتحليلية بشأن حالة هياج الشعبي الأخيرة في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت أبرز ما ورد فيهما من مضامين صحيفة المرصد، نقلا عن عمر دربال وهو طالب علوم يبلغ من العمر 23 عامًا قوله: “أنا هنا اليوم للاحتجاج على كل المسؤولين الذين جلبوا هذا البلد إلى الجحيم، فنحن دولة منتجة للنفط تنقطع الكهرباء كل يوم هذا يعني أن البلاد يديرها فاسدون”.

بدوره غرد المحلل السياسي طارق المجريسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اندلعت احتجاجات شعبية في جميع الأنحاء في حالة غضب من تدهور نوعية الحياة وطبقة سياسية بأكملها صنعتها وأمم متحدة انغمست في تقديم تغيير موعود والأمور تتصاعد بسرعة والاستجابة ستحدد صيف ليبيا”.

