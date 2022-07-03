وزارة الداخلية: تحرير شخصين إثنين بعد خطفهما في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تحرير مواطنين باكستانيين كانا مختطفين في مدينة صبراتة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن مركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة تلقى بلاغا من سائق مركبة أجرة يفيد بقيام مجهولين باختطاف شخصين من الجنسية الباكستانية كان يقوم بنقلهما.

وتولى أعضاء وحدة التحري والقبض بالمركز جمع المعلومات عن الواقعة وتحديد مكان المختطفين واللذان كانا محتجزين داخل أحد المزارع أقصى جنوب المدينة وتم تحريرهما وتقديم الإسعافات الأولية لهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما ولا زال البحث جاري لضبط الجناة.